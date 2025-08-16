Bombeiros aplicam R$ 25 milhões em multas e fazem 5 prisões por uso irregular do fogo O Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso (CBMMT) já aplicou, neste ano, cerca de R$ 25 milhões em multas ambientais por uso irregular...

O Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso (CBMMT) já aplicou, neste ano, cerca de R$ 25 milhões em multas ambientais por uso irregular do fogo e prendeu cinco pessoas em flagrante por atearem fogo em áreas urbanas ou rurais, prática considerada crime ambiental.

Para mais detalhes sobre essa importante ação de combate ao crime ambiental, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

