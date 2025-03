Bombeiros atendem ocorrências de captura e soltura de animais silvestres no interior de MT O Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso (CBMMT) fez o resgate quinta-feira (6.3) de dois animais silvestres no interior de Mato...

O Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso (CBMMT) fez o resgate quinta-feira (6.3) de dois animais silvestres no interior de Mato Grosso. Campo Verde (101km de Cuiabá) e Primavera do Leste (238km de Cuiabá). Por volta das 17h30, a equipe da 11ª Companhia Independente de Bombeiros Militar (CIBM), foi acionada para capturar uma capivara que havia sido avistada no Bairro Jupiara em Campo Verde. A equipe se deslocou até o local e, com o auxílio de um cambão, conseguiram capturar o animal com segurança.

