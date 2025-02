Bombeiros capturam enxame de abelhas em lar de idosos em Campo Verde O Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso (CBMMT) removeu, na terça-feira (21.1), um enxame de abelhas no Centro de Atendimento ao... Momento MT|Do R7 22/01/2025 - 14h27 (Atualizado em 22/01/2025 - 14h27 ) twitter

O Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso (CBMMT) removeu, na terça-feira (21.1), um enxame de abelhas no Centro de Atendimento ao Idoso, em Campo Verde (a 131 km de Cuiabá). No local, a equipe da 11ª Companhia Independente Bombeiro Militar (11ª CIBM) verificou que as abelhas estavam entre o interior do beiral de laje e do rufo da edificação. Para fazer a remoção dos insetos, foi necessário a colaboração de um apicultor especializado. Os bombeiros realizaram o manejo dos insetos, que foram cuidadosamente colocados em uma caixa apropriada e levados pelo apicultor para um local seguro.

Saiba mais sobre essa operação e como se prevenir de ataques de abelhas consultando a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

