Bombeiros capturam sucuri que estava em oficina em Campo Verde O Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso (CBMMT) foi acionado, na manhã desta terça-feira (21.1), para resgatar uma sucuri que estava... Momento MT|Do R7 21/01/2025 - 18h27 (Atualizado em 21/01/2025 - 18h27 )

O Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso (CBMMT) foi acionado, na manhã desta terça-feira (21.1), para resgatar uma sucuri que estava em uma oficina, no município de Campo Verde (a 131 km de Cuiabá). No local, a equipe da 11ª Companhia Independente Bombeiro Militar (11ª CIBM) localizou a sucuri embaixo da carroceria de um caminhão, enrolado no feixe de mola. Os bombeiros realizaram a captura do animal, utilizando as técnicas e equipamentos adequados. Após o resgate, a serpente foi encaminhada para uma área de mata e solta em seu habitat natural.

