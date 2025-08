Bombeiros combatem 2 incêndios florestais nesta segunda-feira (4)

O Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso (CBMMT) extinguiu, nas últimas 24 horas, o incêndio em Chapada dos Guimarães e as equipes seguem, nesta segunda-feira (4.8), atuando no combate a outras duas ocorrências nos municípios de Canabrava do Norte e Colniza. O foco extinto estava localizado em uma área de difícil acesso, na Gleba Concisão. As equipes vinham combatendo o incêndio há três dias.

