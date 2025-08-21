Bombeiros combatem incêndio em carreta tombada na rodovia BR-070 O Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso (CBMMT) combateu, na manhã desta quinta-feira (21.8), um incêndio em uma carreta tombada...

O Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso (CBMMT) combateu, na manhã desta quinta-feira (21.8), um incêndio em uma carreta tombada na rodovia BR-070, em Barra do Garças (a 511 km de Cuiabá). No local do acidente, a equipe da 6ª Companhia Independente Bombeiro Militar (6ª CIBM) verificou que a ocorrência se tratava de uma carreta em chamas, que transportava resíduo de caroços de algodão. Uma vítima do sexo masculino, que veio a óbito durante o acidente, estava dentro do veículo.

