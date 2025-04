Bombeiros combatem incêndio em comércio de Alto Araguaia O Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso (CBMMT) combateu, no fim da tarde de segunda-feira (22.4), um incêndio em um estabelecimento... Momento MT|Do R7 23/04/2025 - 17h26 (Atualizado em 23/04/2025 - 17h26 ) twitter

O Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso (CBMMT) combateu, no fim da tarde de segunda-feira (22.4), um incêndio em um estabelecimento comercial localizado na Avenida Major Carlos Hugueney no município de Alto Araguaia (a 418,2 km de Cuiabá). A equipe do 1º Núcleo de Bombeiros Militar (1º NBM) foi acionada por volta das 18h20 e se deslocou rapidamente até o local. Ao chegarem, os militares constataram que o fogo estava concentrado em um cômodo nos fundos do imóvel. De acordo com os proprietários, o ambiente era decorado com palha, o que contribuiu para a rápida propagação das chamas. Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT e fique por dentro de todos os detalhes! Leia Mais em Momento MT: CCT vai avaliar políticas públicas de inteligência artificial

