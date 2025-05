Bombeiros combatem incêndio em sala de raios-x de clínica O Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso (CBMMT) combateu, na manhã desta segunda-feira (19.5), um incêndio em uma clínica localizada... Momento MT|Do R7 19/05/2025 - 19h36 (Atualizado em 19/05/2025 - 19h36 ) twitter

O Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso (CBMMT) combateu, na manhã desta segunda-feira (19.5), um incêndio em uma clínica localizada no centro de Rondonópolis (a 214 km de Cuiabá). A equipe do 3ª Batalhão Bombeiro Militar (3ª BBM) foi acionada por volta das 11h. Ao chegar ao local da ocorrência, os militares verificaram que o foco do incêndio estava concentrado na sala onde os raios-X eram realizados. Com agilidade, os bombeiros realizaram o controle do fogo, impedindo que as chamas se propagassem para os outros cômodos do edifício. Durante o combate, foram utilizados aproximadamente dois caminhões de água. Após o combate, a equipe realizou o rescaldo, eliminando os possíveis focos remanescentes. Não houve vítimas. Não há informações sobre as causas do acidente. Saiba mais sobre a atuação dos bombeiros militares nessa ocorrência consultando a matéria completa no nosso parceiro Momento MT. Leia Mais em Momento MT: CEI da Santa Casa vai ouvir atual diretora executiva na próxima terça-feira (20)

