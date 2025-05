Bombeiros combatem incêndio provocado por curto circuito em restaurante O Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso (CBMMT) combateu, no domingo (18.5), um princípio de incêndio em um restaurante em Primavera... Momento MT|Do R7 19/05/2025 - 19h36 (Atualizado em 19/05/2025 - 19h36 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Momento MT

O Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso (CBMMT) combateu, no domingo (18.5), um princípio de incêndio em um restaurante em Primavera do Leste (a 238km de Cuiabá). Não houve vítimas. Ao chegar ao local, a equipe da 6ª Companhia Independente Bombeiro Militar (6ª CIBM) constatou que as chamas já haviam sido controladas pelos próprios proprietários e funcionários do estabelecimento. A equipe então realizou o trabalho de rescaldo para garantir a eliminação de focos residuais e evitar a reignição do fogo.

Para mais detalhes sobre este incidente, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

Leia Mais em Momento MT:

CEI da Santa Casa vai ouvir atual diretora executiva na próxima terça-feira (20)

Paula Calil entrega moções de aplauso pelos 52 anos da CDL Cuiabá e reforça apoio ao comércio local

Prefeitura mobiliza ação contra o abuso sexual infantil