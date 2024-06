Bombeiros de Mato Grosso se destacam no combate aos incêndios no Pantanal Os bombeiros de Mato Grosso são os mais capacitados para atuar no enfrentamento aos incêndios no Pantanal porque conhecem a realidade...

