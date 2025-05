Bombeiros de MT e de cinco estados iniciam capacitação sobre emergências com veículos elétricos Bombeiros militares de Mato Grosso e de outros cinco estados brasileiros, além do público civil, deram início, nesta segunda-feira (... Momento MT|Do R7 12/05/2025 - 19h07 (Atualizado em 12/05/2025 - 19h07 ) twitter

Bombeiros militares de Mato Grosso e de outros cinco estados brasileiros, além do público civil, deram início, nesta segunda-feira (12.5), a uma capacitação inédita focada nas mais modernas técnicas de combate a incêndios envolvendo veículos elétricos, especialmente os equipados com baterias de íon-lítio. A capacitação faz parte do Workshop de Emergências com Veículos Elétricos, promovido pelo Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso (CBMMT).

