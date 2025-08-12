Bombeiros divulgam resultado final dos professores credenciados para ministrar cursos na corporação O Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso (CBMMT) publicou, nesta terça-feira (12.8), o resultado final do edital referente ao credenciamento...

O Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso (CBMMT) publicou, nesta terça-feira (12.8), o resultado final do edital referente ao credenciamento de profissionais que atuarão como instrutores em eventuais ações acadêmica e profissional promovidas pela corporação. Foram credenciados professores, monitores e orientadores de trabalhos acadêmicos, tanto civis quanto militares. Confira o resultado final aqui.

Para mais detalhes, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

Leia Mais em Momento MT: