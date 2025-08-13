Bombeiros e Força Nacional realizam ação de conscientização para prevenir incêndios no Pantanal O Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso (CBMMT), e a Força Nacional de Segurança Pública, realizou nesta quarta-feira (13.8) uma...

O Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso (CBMMT), e a Força Nacional de Segurança Pública, realizou nesta quarta-feira (13.8) uma ação educativa no Portal da Transpantaneira, importante acesso ao Pantanal mato-grossense. A iniciativa teve como foco orientar moradores, turistas e trabalhadores da região sobre a proibição do uso do fogo no bioma, vigente desde 1º de junho.

