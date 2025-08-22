Bombeiros e Sema devolvem macaco-prego à natureza após resgate e tratamento do animal O Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso (CBMMT) e a Secretaria de Estado de Meio Ambiente (Sema) tem intensificado sua atuação...

O Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso (CBMMT) e a Secretaria de Estado de Meio Ambiente (Sema) tem intensificado sua atuação estratégica na proteção da fauna silvestre durante o período de estiagem, quando as condições climáticas aumentam o risco de incêndios. Esse trabalho é realizado por meio da Operação Arca de Noé, que concentra esforços no monitoramento e resgate de animais em situação de vulnerabilidade.

