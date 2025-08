Bombeiros extinguem 2 incêndios florestais e combatem outros 3 neste domingo (3)

O Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso (CBMMT) extinguiu, nas últimas 24 horas, dois incêndios florestais e segue combatendo outras três ocorrências em diferentes regiões do Estado, neste domingo (3.8). Dois dos incêndios extintos ocorreram em fazendas localizadas nos municípios de Paranatinga e Paranaíta. Já as ações de combate continuam em uma fazenda em Canabrava do Norte e no Distrito de Guariba, em Colniza.

