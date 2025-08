Bombeiros extinguem 4 incêndios florestais e combatem outros 5 neste sábado (2) O Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso (CBMMT) extinguiu, nas últimas 24 horas, quatro incêndios florestais e segue, neste sábado... Momento MT|Do R7 02/08/2025 - 19h57 (Atualizado em 02/08/2025 - 19h57 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

O Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso (CBMMT) extinguiu, nas últimas 24 horas, quatro incêndios florestais e segue, neste sábado (2.8), combatendo outras cinco ocorrências em diferentes regiões do Estado. Dois dos incêndios extintos ocorreram em Chapada dos Guimarães, na região do Parque Mirela, e nas proximidades do lixão municipal, onde a equipe segue com o monitoramento para evitar a reignição das chamas em razão do material combustível acumulado no local. Os demais foram combatidos em Rosário Oeste, na Área de Proteção Ambiental da Cabeceira do Rio Cuiabá, e em uma fazenda no município de Paranatinga. Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT e fique por dentro de todas as informações sobre os incêndios florestais em Mato Grosso! Leia Mais em Momento MT: Livro lançado em biblioteca da Prefeitura de Cuiabá homenageia ex-servidora

PF aperende carga de eletrônicos

Turismo de MT ganha vitrine internacional com promoção de atrativos em cinco países