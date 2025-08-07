Bombeiros extinguem dois incêndios florestais e combatem outros dois nesta quinta-feira (7) O Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso (CBMMT) extinguiu, nas últimas 24 horas, dois incêndios florestais e segue atuando, nesta...

O Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso (CBMMT) extinguiu, nas últimas 24 horas, dois incêndios florestais e segue atuando, nesta quinta-feira (7.8), no combate a outras duas ocorrências no Estado. Um dos focos extintos estava localizado na cidade de Confresa e o outro foi controlado em uma fazenda no município de Lucas do Rio Verde, após uma ação conjunta que envolveu bombeiros militares e brigadistas.

