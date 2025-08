Bombeiros extinguem dois incêndios florestais e combatem outros dois nesta terça-feira (5) O Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso (CBMMT) extinguiu, nas últimas 24 horas, dois incêndios florestais e combate, nesta terça... Momento MT|Do R7 05/08/2025 - 20h38 (Atualizado em 05/08/2025 - 20h38 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

O Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso (CBMMT) extinguiu, nas últimas 24 horas, dois incêndios florestais e combate, nesta terça-feira (05.8), outras duas ocorrências no Estado. O fogo foi extinto em Canabrava do Norte. E em Chapada dos Guimarães, um foco ativo foi identificado e rapidamente controlado nesta terça-feira. O incêndio foi verificado utilizando o sistema de satélite da Sala de Situação Central, instalada no Batalhão de Emergências Ambientais (BEA), em Cuiabá, que imediatamente enviou equipes ao local, que apagaram o fogo. Para mais detalhes sobre as ações dos bombeiros e a situação dos incêndios, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT. Leia Mais em Momento MT: Passageiros de Cuiabá são reembolsados após cobrança no domingo

Ações pedagógicas serão discutidas em imersão com coordenadores de escolas

Carol Mello participa celebra nova casa do Legislativo: “Grande momento no Município”