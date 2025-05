Bombeiros extinguem incêndio em caminhão que tombou na BR-070 O Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso (CBMMT) extinguiu, na terça-feira (13.5), um incêndio em um caminhão que tombou na BR 070... Momento MT|Do R7 14/05/2025 - 19h05 (Atualizado em 14/05/2025 - 19h05 ) twitter

O Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso (CBMMT) extinguiu, na terça-feira (13.5), um incêndio em um caminhão que tombou na BR 070 próximo ao Posto Lubrijau, em Primavera do Leste (a 238 km de Cuiabá). Ao chegar no local, a equipe da 6ª Companhia Independente de Bombeiros Militar (6ª CIBM) constatou que o incêndio havia afetado completamente a cabine do caminhão. Imediatamente, iniciaram o combate ao fogo. Apesar da intensidade das chamas, que impossibilitaram a identificação da placa do veículo, os bombeiros militares conseguiram salvar a carreta que transportava uma carga de madeira, que se espalhou pela pista. O motorista foi socorrido e levado pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) à uma unidade de saúde. Em razão do acidente e da carga espalhada, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) interditou a rodovia nos dois sentidos para garantir a segurança no local. Não há informações sobre as circunstâncias do acidente e nem sobre o estado de saúde do condutor. Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT para mais detalhes sobre este incidente. Leia Mais em Momento MT: Corpo de Bombeiros combate incêndio em prédio comercial no centro de Sinop

