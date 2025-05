Bombeiros extinguem incêndio em carreta que armazenava carne na BR-163/364

O Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso (CBMMT) extinguiu, na segunda-feira (26. 5), um incêndio em uma carreta carregada de carne na BR-163/364, nas proximidades de um viaduto no perímetro urbano de Rondonópolis (a 214,6 km de Cuiabá). No local, a equipe do 3º Batalhão de Bombeiros Militar (3º BBM) constatou que o fogo teve início em uma das rodas traseiras. As chamas, que se concentravam nas rodas inferiores do lado direito e em parte do contêiner, foram rapidamente controladas pela equipe, o que permitiu preservar a carga.

Para mais detalhes sobre este incidente, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

Leia Mais em Momento MT: