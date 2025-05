Bombeiros extinguem incêndio em residência em Campo Novo do Parecis O Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso (CBMMT) extinguiu, na segunda-feira (19.5), um incêndio em uma residência localizada no...

O Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso (CBMMT) extinguiu, na segunda-feira (19.5), um incêndio em uma residência localizada no bairro Olenka em Campo Novo do Parecis (a 386km de Cuiabá). Não houve vítimas. A equipe do 3° Núcleo Bombeiro Militar (3° NBM) foi acionada via 193, por meio de um chamado da Polícia Civil. Ao chegarem no local, a equipe percebeu que as chamas se concentravam em um dos quartos da casa, onde uma cama de casal e um guarda-roupa já haviam sido totalmente consumidos pelo fogo.

Para mais detalhes sobre este incidente, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

Leia Mais em Momento MT: