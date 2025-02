Bombeiros extinguem incêndio em residência em Rondonópolis

O Corpo de Bombeiros de Mato Grosso (CBMMT) combateu, na madrugada desta terça-feira (04.2), um incêndio em uma residência no bairro Jardim Tropical, em Rondonópolis (a 212 km de Cuiabá). Apesar do susto, ninguém ficou ferido. A equipe do 3º Batalhão Bombeiro Militar (3º BBM) foi acionada por volta da 1h30 para combater as chamas que haviam atingido uma pequena casa de apenas dois cômodos. Imediatamente, uma equipe foi deslocada para atender a ocorrência.

Saiba mais sobre este incidente acessando a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

Leia Mais em Momento MT: