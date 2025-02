Momento MT |Do R7

Bombeiros extinguem incêndio em veículo em Barra do Garças O Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso (CBMMT) combateu, na manhã desta segunda-feira (20.1), um incêndio em um veículo na Avenida...

O Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso (CBMMT) combateu, na manhã desta segunda-feira (20.1), um incêndio em um veículo na Avenida Ana Lira, em Barra do Garças (a 511 km de Cuiabá). A equipe da 1ª Companhia Independente Bombeiro Militar (1ª CIBM) foi acionada por volta das 6 horas, pela Polícia Militar, para combater as chamas em um automóvel. O condutor informou que o fogo teve início na parte frontal do veículo, possivelmente devido a um curto-circuito.

