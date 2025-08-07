Bombeiros extinguem um incêndio florestal e combatem dois nesta quarta-feira (6) O Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso (CBMMT) extinguiu, nas últimas 24 horas, um incêndio florestal no município de Colniza...

O Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso (CBMMT) extinguiu, nas últimas 24 horas, um incêndio florestal no município de Colniza e atua, nesta quarta-feira (6.8), no combate a outras duas ocorrências no Estado.

