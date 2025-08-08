Bombeiros extinguem um incêndio florestal e combatem outros dois nesta sexta-feira (8) O Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso (CBMMT) extinguiu, nas últimas 24 horas, um incêndio florestal no município de Cláudia...

O Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso (CBMMT) extinguiu, nas últimas 24 horas, um incêndio florestal no município de Cláudia e continua atuando, nesta sexta-feira (8.8), no combate a outras duas ocorrências no estado. As equipes seguem mobilizadas no combate a um incêndio florestal em uma fazenda às margens da MT-326, no município de Cocalinho, cujo trabalho foi iniciado na quinta-feira (7). Outro incêndio está sendo combatido em uma fazenda localizada em Alto Paraguai.

