Bombeiros levam cães para visitar crianças internadas no Hospital Santa de Cuiabá

O Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso (CBMMT) realizou, na manhã desta terça-feira (28.1), uma vista ao Hospital Estadual Santa Casa, em Cuiabá, com o objetivo de levar momentos de alegria e conforto às crianças internadas na unidade. A visita contou com a participação dos cães Rukia, Bela e Zeus, que são treinados para operações de salvamento, busca e regaste. Durante a atividade, os bombeiros promoveram interações com os cães, brincadeiras lúdicas e distribuíram brinquedos.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT e descubra mais sobre essa linda ação!

