Bombeiros localizam corpo de adolescente que se afogou no Rio Paraguai

O Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso (CBMMT) localizou, na manhã desta sexta-feira (21.03), o corpo de um adolescente de 15 anos que estava desaparecido há dois dias no Rio Paraguai, em Barra do Bugres (a 177,3 km de Cuiabá). A equipe da 3ª Companhia Independente de Bombeiros Militar (3ª CIBM) foi acionada pelo tio da vítima. Segundo informações, o adolescente estava tomando banho no rio por volta das 16h de quarta-feira (19.03), quando submergiu e não foi mais visto.

