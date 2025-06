Bombeiros localizam corpo de homem que se afogou no Rio Teles Pires O Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso (CBMMT) foi acionado neste domingo (8.6), por volta das 18h30, para atender uma ocorrência... Momento MT|Do R7 09/06/2025 - 18h57 (Atualizado em 09/06/2025 - 18h57 ) twitter

O Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso (CBMMT) foi acionado neste domingo (8.6), por volta das 18h30, para atender uma ocorrência de afogamento às margens do Rio Teles Pires no município de Carlinda (a 760km de Cuiabá). Segundo informações apuradas no local, a vítima estava em uma embarcação conduzida por uma pessoa não identificada. O grupo teria se dirigido até um banco de areia no meio do rio, um ponto comum para banhistas. Ao entrar na água, a vítima foi arrastada pela correnteza e submergiu. Testemunhas relataram que ele não foi mais visto após o incidente. Para mais detalhes sobre este trágico incidente, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT. Leia Mais em Momento MT: Confúcio alerta para crise nacional de segurança pública

