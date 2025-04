Bombeiros localizam corpo de vítima de afogamento no Rio Teles Pires O Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso (CBMMT) localizou, na terça-feira (29. 4), o corpo de um homem de 34 anos, vítima de afogamento... Momento MT|Do R7 30/04/2025 - 14h01 (Atualizado em 30/04/2025 - 14h01 ) twitter

O Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso (CBMMT) localizou, na terça-feira (29. 4), o corpo de um homem de 34 anos, vítima de afogamento no Rio Teles Pires, no município de Carlinda (a 755 km de Cuiabá). Ele estava desaparecido desde às 23h de domingo (27.4), quando ocorreu o afogamento. Um segundo homem também foi encontrado, com vida, preso a galhos às margens do rio. A 7ª Companhia Independente Bombeiro Militar (7ª CIBM) foi acionada apenas na segunda-feira (28.4) para atender a ocorrência, registrada na zona rural de Carlinda, nas proximidades da balsa da Linha 13.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT para mais detalhes sobre este trágico incidente.

