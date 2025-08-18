Bombeiros militares atendem vítimas de acidente de trânsito na MT-325 O Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso (CBMMT) atendeu, na tarde deste domingo (17.8), duas vítimas de capotamento na MT-325,... Momento MT|Do R7 18/08/2025 - 18h59 (Atualizado em 18/08/2025 - 18h59 ) twitter

O Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso (CBMMT) atendeu, na tarde deste domingo (17.8), duas vítimas de capotamento na MT-325, sentido Porto de Areia, em Alta Floresta (a 791 km de Cuiabá). No local, a equipe da 7ª Companhia Independente Bombeiro Militar (7ª CIBM) deparou-se com duas vítimas, uma mulher de 32 anos, que estava deitada ao solo, consciente, orientada e queixava-se de dores no membro superior esquerdo, além de dores na região dorsal e dificuldades para respirar. A mulher informou que estava no banco traseiro do veículo durante o capotamento e, logo após o acidente, saiu do automóvel e deitou-se ao solo. Já a outra vítima, também uma mulher, de 30 anos, foi localizada deitada no interior do veículo, entre o banco do passageiro e o do condutor. A mesma estava consciente, desorientada e relatou sentir dores na região cervical e dormência nos membros inferiores. De acordo com informações colhidas no local, a vítima estava sem o cinto de segurança no momento do acidente. Ambas as vítimas foram imobilizadas em prancha rígida com colar cervical e, posteriormente, encaminhadas ao hospital regional, onde foram deixadas aos cuidados da equipe médica de plantão. Não informações sobre as causas do acidente.

