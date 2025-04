Bombeiros Militares combatem incêndio em residência em Rondonópolis

O Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso (CBMMT) combateu, na manhã desta quarta-feira (30.4), um incêndio em residência no bairro Vila Esperança, em Rondonópolis (a 214 km de Cuiabá). No local, a equipe do 3º Batalhão de Bombeiros Militar (3º BBM) constatou que o fogo estava concentrado em um dos cômodos da residência. Rapidamente, a equipe iniciou o combate direto às chamas, conseguindo controlar e extinguir o incêndio com eficácia.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT e fique por dentro de todos os detalhes!

Leia Mais em Momento MT: