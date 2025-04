Bombeiros militares combatem incêndio em veículo em Campo Novo dos Parecis O Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso (CBMMT) combateu, na madrugada desta segunda-feira (31.3), um incêndio em um carro no bairro... Momento MT|Do R7 01/04/2025 - 17h26 (Atualizado em 01/04/2025 - 17h26 ) twitter

O Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso (CBMMT) combateu, na madrugada desta segunda-feira (31.3), um incêndio em um carro no bairro Jardim das Palmeiras, em Campo Novo dos Parecis (a 402 km de Cuiabá). No local, a equipe do 3º Núcleo Bombeiro Militar (3º NBM) constatou que o veículo já estava tomado pelas chamas e, rapidamente, iniciou o combate ao incêndio. Durante a ação, os bombeiros militares utilizaram o auxilio de um mangotinho para direcionar a água e controlar o fogo. Após a extinção do incêndio, a equipe realizou o rescaldo para evitar a reignição do fogo. A Policia Militar também esteve no local e forneceu apoio durante a operação. Não houve feridos.

Saiba mais sobre essa ocorrência acessando a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

