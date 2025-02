Bombeiros Militares localizam corpo de jovem que se afogou em represa O Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso (CBMMT) localizou, nesta segunda-feira (10.2), o corpo de um jovem de 21 anos, vítima de... Momento MT|Do R7 10/02/2025 - 18h07 (Atualizado em 10/02/2025 - 18h07 ) twitter

O Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso (CBMMT) localizou, nesta segunda-feira (10.2), o corpo de um jovem de 21 anos, vítima de afogamento em uma represa localizada na Gleba Cafundó, a cerca de 30 km do perímetro urbano de Aripuanã (a 947,2 km de Cuiabá). A equipe da 14ª Companhia Independente Bombeiro Militar (14ª CIBM) foi acionada pela Polícia Civil na tarde de domingo (9.2) para atender a ocorrência. Testemunhas relataram que a vítima estava tomando banho na represa quando tentou atravessar a nado até a outra margem. Durante o retorno, o jovem não teria conseguido continuar nadando, submergiu e desapareceu. Imediatamente, os bombeiros militares foram ao local e iniciaram as buscas subaquáticas a partir do ponto indicado do afogamento. O corpo do jovem foi localizado a aproximadamente seis metros de profundidade. Após o resgate, o corpo foi entregue aos cuidados da Polícia Civil e Perícia Oficial e Identificação Técnica (Politec) para as providências cabíveis.

