Bombeiros realizam busca por pessoa desaparecida com o auxílio de cão de resgate O Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso (CBMMT) realizou, na manhã de quinta-feira (05.6), a busca por uma pessoa desaparecida... Momento MT|Do R7 06/06/2025 - 14h56 (Atualizado em 06/06/2025 - 14h56 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

O Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso (CBMMT) realizou, na manhã de quinta-feira (05.6), a busca por uma pessoa desaparecida com o auxílio de um cão de resgate, em uma área de mata no município de Primavera do Leste (a 234,3 km de Cuiabá). A equipe do Canil do 2º Comando Regional do Corpo de Bombeiros Militar (2° CRBM), ao chegar ao local, recebeu informações preliminares e traçou estratégias de atuação. A busca foi iniciada no período da manhã, com a ajuda da cadela Mel, treinada para varredura de área. Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT e fique por dentro de todos os detalhes dessa operação de resgate! Leia Mais em Momento MT: Agenda do Meio Ambiente teve como foco soluções sustentáveis

Centro Histórico-Cultural Benjamin Raiser retoma atendimento em período integral

Comissão aprova inclusão de princípios de acessibilidade na telessaúde