Bombeiros realizam corte emergencial de árvore em sítio O Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso (CBMMT) realizou, na tarde desta quarta-feira (05.02), o corte emergencial de uma árvore... Momento MT|Do R7 06/02/2025 - 18h28 (Atualizado em 06/02/2025 - 18h28 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

O Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso (CBMMT) realizou, na tarde desta quarta-feira (05.02), o corte emergencial de uma árvore que apresentava riscos a uma residência em um sítio próximo ao bairro Cidade Viva, em Campo Verde (a 131 km de Cuiabá). No local, a equipe da 11ª Companhia Independente Bombeiro Militar (11ª CIBM) constatou que a árvore estava inclinada e apoiada em outra, criando risco de queda sobre residência. Os bombeiros militares realizaram o corte utilizando o auxílio de um cesto de trabalho em altura fornecido pela prefeitura. Todos os galhos e troncos que estavam escorados, foram retirados com segurança. Para mais detalhes sobre essa ação dos bombeiros, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT. Leia Mais em Momento MT: Alessandro Vieira assume Procuradoria Parlamentar

Foragido por roubo em Alagoas é preso pela Polícia Civil em Cuiabá

Corpo de Bombeiros promove troca de comando do Batalhão de Emergências Ambientais