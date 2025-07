Bombeiros recebem viaturas da Sema para reforçar combate aos incêndios florestais em MT

O Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso (CBMMT) recebeu, na tarde desta terça-feira (29.7), viaturas cedidas pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente (Sema), que reforçarão as ações da corporação de prevenção e combate aos incêndios florestais no Estado. Ao todo, foram 80 viaturas destinadas às ações do CBMMT, sobretudo neste período de estiagem, quando as condições climáticas se tornam mais propícias à propagação do fogo.

