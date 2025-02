Bombeiros resgatam cão que estava preso em motor de veículo O Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso (CBMMT) resgatou, na noite de terça-feira (04.2), um cachorro que estava preso no compartimento... Momento MT|Do R7 05/02/2025 - 14h08 (Atualizado em 05/02/2025 - 14h08 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

O Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso (CBMMT) resgatou, na noite de terça-feira (04.2), um cachorro que estava preso no compartimento do motor de um veículo, no bairro Buritis, em Primavera do Leste (a 240 km de Cuiabá). A equipe da 6ª Companhia Independente Bombeiro Militar (6ª CIBM) foi acionada por volta das 19h30 pela proprietária do veículo para resgatar o animal, que estava preso no local. A dona do veículo não soube informar como o cachorro havia chegado ao compartimento do motor.

Para saber mais sobre esse emocionante resgate, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

Leia Mais em Momento MT:

PF combate fraude em indenizações por objetos postais extraviados nos Correios no ES

PF e BPFRON realizam apreensão de veículo carregado com 470 kg de maconha

PF e BPFRON realizam apreensão de 200 kg de maconha