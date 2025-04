Bombeiros resgatam corpo encontrado por pescadores no rio Apiacás O Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso (CBMMT) resgatou, na tarde de quarta-feira (16.4), um corpo em avançado estado de decomposição... Momento MT|Do R7 17/04/2025 - 15h06 (Atualizado em 17/04/2025 - 15h06 ) twitter

O Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso (CBMMT) resgatou, na tarde de quarta-feira (16.4), um corpo em avançado estado de decomposição, encontrado boiando no rio Apiacás, no município de Paranaíta (a 839 km de Cuiabá). A equipe da 7ª Companhia Independente de Bombeiros Militar (7ª CIBM) foi acionada por volta do meio-dia, após pescadores avistarem o corpo à deriva e comunicarem o ocorrido. Os bombeiros se deslocaram até o local e realizaram a retirada do corpo d'água. No entanto, devido ao estado de decomposição do corpo, não foi possível identificar a vítima ou determinar seu sexo no momento do resgate. O corpo foi encaminhado à Perícia Oficial e Identificação Técnica (Politec), em Alta Floresta, onde serão realizados os procedimentos técnicos necessários para a identificação da vítima e para esclarecer as circunstâncias da morte.

