Bombeiros retiram anel que estava preso em dedo de vítima O Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso (CBMMT) realizou, na noite desta terça-feira (17.6), a retirada de um anel que estava preso... Momento MT|Do R7 18/06/2025 - 19h56 (Atualizado em 18/06/2025 - 19h56 )

O Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso (CBMMT) realizou, na noite desta terça-feira (17.6), a retirada de um anel que estava preso ao dedo de uma mulher em Confresa (a 1048 km de Cuiabá). A vítima compareceu pessoalmente a um dos quartéis dos bombeiros, relatando que o anel preso estava causando desconforto e apresentava risco de comprometimento circulatório. Cuidadosamente, os bombeiros avaliaram a situação e executaram a retirada do anel com o uso de uma mini retífica. Durante a remoção, todas as precauções necessárias foram tomadas para garantir a segurança de todos os envolvidos. Finalizada a retirada, a vítima recebeu orientações sobre os cuidados pós-procedimento, a fim de evitar complicações e promover uma recuperação adequada.

