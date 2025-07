Bombeiros retiram carreta e fazem limpeza da pista após tombamento

O Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso (CBMMT) atendeu, na noite de terça-feira (30.6), a uma ocorrência de tombamento de carreta que deixou uma vítima, na BR-070, km 60, sentido Barra do Garças (a 511 km de Cuiabá). Quando chegaram ao local, por volta das 20h45, os bombeiros da 6ª Companhia Independente Bombeiro Militar (6ª CIBM) se depararam com a carreta tombada sobre a pista, com a carga de arroz espalhada pela via, impedindo o fluxo de veículos, além de terem detectado focos de incêndio na cabine.

Para mais detalhes sobre este incidente e as ações dos bombeiros, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

Leia Mais em Momento MT: