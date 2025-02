Bombeiros retiram vítima presa às ferragens após acidente na Serra do Mangaval O Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso (CBMMT) realizou, na tarde de segunda-feira (25.2), o desencarceramento de uma vítima que... Momento MT|Do R7 25/02/2025 - 13h07 (Atualizado em 25/02/2025 - 13h07 ) twitter

O Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso (CBMMT) realizou, na tarde de segunda-feira (25.2), o desencarceramento de uma vítima que ficou presa às ferragens de uma carreta após um acidente na BR-070, na Serra do Mangaval, em Cáceres (a 218 km de Cuiabá). A equipe da 2ª Companhia Independente de Bombeiros Militar (2ª CIBM) foi acionada por volta das 15h para atender uma ocorrência de acidente de trânsito e duas viaturas foram enviadas para o atendimento. De acordo com as informações repassadas, o condutor perdeu o controle da direção da carreta, que tombou, deixando a vítima presa às ferragens.

