Bombeiros retiram vítima presa às ferragens de veículo após acidente na MT-100

O Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso (CBMMT) realizou, na tarde de domingo (23.3), o desencarceramento do corpo de um homem de 39 anos que ficou preso às ferragens de um veículo após um grave acidente na MT-100, em Pontal do Araguaia (a 516,6 km de Cuiabá). A equipe da 1ª Companhia Independente de Bombeiros Militar (1ª CIBM) foi acionada por volta das 18h15 para atender a uma ocorrência envolvendo uma colisão frontal entre uma caminhonete, que rebocava um jet ski, e um caminhão. Não há informações sobre as circunstâncias do acidente.

