Bombeiros salvam bebê de três meses que engasgou durante a amamentação

O Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso (CBMMT) socorreu, na noite desta quinta-feira (27.3), um bebê de apenas três meses que havia se engasgado durante a amamentação, em Alta Floresta (a 791 km de Cuiabá). Por volta das 20h, os pais da recém-nascida buscaram ajuda diretamente no quartel da 7ª Companhia Independente Bombeiro Militar (7ªCIBM). No momento do ocorrido, os bombeiros estavam dentro do batalhão e saíram quando ouviram a comoção no portão.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT e saiba mais sobre essa emocionante ocorrência!

Leia Mais em Momento MT: