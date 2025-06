Bombeiros socorrem motociclista após colisão com caminhão tombado na BR-163 O Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso (CBMMT) socorreu, no início da noite de quinta-feira (11.6), um motociclista de 32 anos...

O Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso (CBMMT) socorreu, no início da noite de quinta-feira (11.6), um motociclista de 32 anos, vítima de um acidente na BR-163, sentido Matupá (a 684 km de Cuiabá). A equipe do 4º Núcleo Bombeiro Militar (4º NBM) prestou os primeiros socorros no local, realizando estabilização e imobilização da vítima, que apresentava fratura aberta na perna direita, corte com hematoma no braço esquerdo e escoriações pelo corpo.

