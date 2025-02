Bombeiros socorrem pedestre atropelada em estacionamento de supermercado

O Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso (CBMMT) prestou socorro, na noite de quinta-feira (30.1), a uma pedestre atropelada no estacionamento de um supermercado no Setor Industrial Sul em Sinop (a 481 km de Cuiabá). A equipe do 4º Batalhão Bombeiro Militar (4º BBM) foi acionada, por volta das 18h45, para realizar o atendimento pré-hospitalar da vítima. Ao chegar ao local, os bombeiros encontraram a mulher consciente e orientada, porém com uma fratura exposta na perna esquerda.

