Bombeiros socorrem trabalhador após cair de cinco metros em construção O Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso (CBMMT) socorreu, na quinta-feira (29.5), um trabalhador que sofreu uma queda em uma obra... Momento MT|Do R7 30/05/2025 - 18h57 (Atualizado em 30/05/2025 - 18h57 )

O Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso (CBMMT) socorreu, na quinta-feira (29.5), um trabalhador que sofreu uma queda em uma obra no bairro Jardim Copacabana, em Sinop (a 478 km de Cuiabá). De acordo com as informações de testemunhas, o acidente ocorreu após o rompimento de caibros que sustentavam uma passarela na construção. A estrutura cedeu e o trabalhador caiu de uma altura aproximada de cinco metros. Ao chegarem no local, a equipe do 4º Batalhão Bombeiro Militar (4º BBM) encontrou a vítima consciente e orientada, mas apresentava suspeita de fraturas em ambos os membros inferiores. Após o atendimento inicial, o homem foi encaminhado ao Hospital Regional de Sinop para avaliação e atendimento médico especializado. Para mais detalhes sobre este incidente, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT. Leia Mais em Momento MT: Profissionais de saúde participam de atualização sobre as síndromes respiratórias

