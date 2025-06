Bombeiros socorrem vítimas após colisão de veículo na Transpantaneira

Momento MT |Do R7

O Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso (CBMMT) socorreu, na manhã desta quarta-feira (11.6), duas vítimas que colidiram o veículo de passeio contra o guarda-corpo na cabeceira de uma ponte, na Transpantaneira, em Poconé (a 174,9 km de Cuiabá). A equipe do 1º Pelotão Independente Bombeiro Militar (1º PIBM) estava prestando ronda na área, quando localizou o carro do casal. Segundo as vítimas, eles trafegavam pela rodovia observando a vegetação quando se acidentaram.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT para mais detalhes sobre o atendimento às vítimas.

Leia Mais em Momento MT: