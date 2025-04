Bombeiros socorrem vítimas após colisão entre motocicletas O Corpo de Bombeiro Militar de Mato Grosso (CBMMT) socorreu, na manhã desta segunda-feira (21.4), duas vítimas de uma colisão de trânsito... Momento MT|Do R7 22/04/2025 - 20h25 (Atualizado em 22/04/2025 - 20h25 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

O Corpo de Bombeiro Militar de Mato Grosso (CBMMT) socorreu, na manhã desta segunda-feira (21.4), duas vítimas de uma colisão de trânsito envolvendo duas motocicletas no bairro Jaime Seiti Fujii, em Lucas do Rio Verde (a 332 km de Cuiabá). Segundo informações colhidas no local, uma das vítimas colidiu na traseira da moto da outra, resultando na queda de ambos ao solo. A equipe da 13ª Companhia Independente de Bombeiros Militar (13ª CIBM) verificou que as vítimas, um homem e uma mulher, estavam conscientes, orientados e não apresentavam ferimentos graves. Para mais detalhes sobre este incidente, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT. Leia Mais em Momento MT: Apresentações teatrais do projeto entram na reta final esta semana

Projeção de frase no Congresso homenageará vítimas do hololocausto

Câmara aprova projeto que autoriza Finep a assumir créditos de banco que falir