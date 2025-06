Bombeiros socorrem vítimas de acidente de trânsito entre dois carros em Sinop

O Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso (CBMMT) socorreu, na tarde de quinta-feira (12.6), duas vítimas de um acidente de trânsito envolvendo dois veículos de passeio, ocorrido no bairro Jardim Europa, em Sinop (a 481 km de Cuiabá). Ao chegar ao local, os militares do 4º Batalhão de Bombeiros Militar (4° BBM) encontraram a primeira vítima fora do veículo, sentada e com sinais de trauma, incluindo um corte na cabeça. Ela também relatava dores na região do pescoço e no ombro direito. Com dores no tórax, a segunda vítima, condutora do outro veículo, também estava fora do automóvel. De acordo com as informações, o acidente foi causado por uma colisão lateral entre os dois veículos. Após avaliação, ambas as vítimas foram imobilizadas em prancha rígida e encaminhadas ao Hospital Regional de Sinop.

Para mais detalhes sobre este incidente, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

Leia Mais em Momento MT: