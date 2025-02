Bombeiros socorrem vítimas de capotamento na BR-163 em Sorriso O Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso (CBMMT) socorreu, na manhã desta quarta-feira (22.1), duas vítimas de acidente de trânsito... Momento MT|Do R7 22/01/2025 - 14h08 (Atualizado em 22/01/2025 - 14h08 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

O Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso (CBMMT) socorreu, na manhã desta quarta-feira (22.1), duas vítimas de acidente de trânsito por capotamento na BR-163 no perímetro urbano de Sorriso (a 398,2 km de Cuiabá). Apesar do susto, as vítimas passam bem.

Para mais detalhes sobre este incidente, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

Leia Mais em Momento MT:

PF prende uma pessoa e apreende cédulas falsas no interior do PR

Hospital Regional de Cáceres realiza palestras para atualização profissional na 1ª Semana de Farmácia Hospitalar

“Vamos chegar entre os cinco melhores estados do país em Educação”, destaca governador